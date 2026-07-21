Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 9º
X
Opinión y Actualidad

Crítica de "9 lunas"

María León, Jorge Sanz, Zach Gómez-Rolls y Kiti Mánver protagonizan esta feel-good movie dirigida por Patricia Ortega.

Hoy 07:12
9 lunas

Por Beatriz Martínez
Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este 2026 parece destinado a romper definitivamente con toda clase de tabús en torno a la intersexualidad y transexualidad gracias a películas como 'Mi querida señorita' o 'Iván & Hadoum'. Ahora le toca el turno a una apuesta todavía más arriesgada, '9 lunas', que plantea una realidad que comienza a extenderse, aunque todavía necesita de muchas dosis de visibilización, la de los 'padres gestantes', hombres que han transitado, pero que conservan sus órganos genitales femeninos y pueden tener hijos.

Patricia Ortega toma este punto de partida para componer una película que refleja una situación que desafía la intolerancia a modo de comedia 'feel-good' que se posiciona tanto desde el punto humano como desde el punto social y político. Además del recorrido del protagonista, resulta emocionante acercarse a la relación con su familia, a cómo los lazos de empatía y comprensión resultan tan importantes cuando se toman decisiones en torno a la identidad para luchar contra la exclusión a través de la unidad sin fisuras, del amor, el respeto y el entendimiento.

Para aquellos que quieran acercarse a realidades que desafían los tabús sociales.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial
  2. 2. Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña
  3. 3. "El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 21 de julio de 2026: el cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas
  5. 5. Susto por la salud del Indio Froilán: estuvo internado y ya fue dado de alta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT