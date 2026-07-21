Crítica de "9 lunas"

María León, Jorge Sanz, Zach Gómez-Rolls y Kiti Mánver protagonizan esta feel-good movie dirigida por Patricia Ortega.

Hoy 07:12

Por Beatriz Martínez

Para Fotogramas

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Este 2026 parece destinado a romper definitivamente con toda clase de tabús en torno a la intersexualidad y transexualidad gracias a películas como 'Mi querida señorita' o 'Iván & Hadoum'. Ahora le toca el turno a una apuesta todavía más arriesgada, '9 lunas', que plantea una realidad que comienza a extenderse, aunque todavía necesita de muchas dosis de visibilización, la de los 'padres gestantes', hombres que han transitado, pero que conservan sus órganos genitales femeninos y pueden tener hijos.

Patricia Ortega toma este punto de partida para componer una película que refleja una situación que desafía la intolerancia a modo de comedia 'feel-good' que se posiciona tanto desde el punto humano como desde el punto social y político. Además del recorrido del protagonista, resulta emocionante acercarse a la relación con su familia, a cómo los lazos de empatía y comprensión resultan tan importantes cuando se toman decisiones en torno a la identidad para luchar contra la exclusión a través de la unidad sin fisuras, del amor, el respeto y el entendimiento.

Para aquellos que quieran acercarse a realidades que desafían los tabús sociales.