Cuidar casas en Nueva York, una opción para viajeros y amantes de mascotas

Cuidar casas en Nueva York se ha convertido en una alternativa económica para alojarse en la ciudad mientras se cuida de las mascotas de sus propietarios.

Hoy 07:01

Nueva York atrae a viajeros, parejas y amantes de los animales con una modalidad que crece en popularidad: el house sitting, donde las personas cuidan casas y mascotas mientras sus dueños están fuera.

Este sistema de house sitting implica quedarse temporalmente en un hogar, ofreciendo el cuidado de la vivienda y, en muchos casos, de las mascotas de sus propietarios, a cambio de alojamiento gratuito durante el tiempo acordado.

La propuesta es especialmente atractiva en una ciudad como Nueva York, donde los costos de hospedaje pueden ser prohibitivos. Muchas personas ven en esta modalidad una oportunidad única para conocer la ciudad desde una perspectiva local y compartir momentos con perros, gatos u otros animales domésticos.

Según fuentes especializadas en oportunidades de house sitting, existen actualmente cientos de casas disponibles en Nueva York. Estos listados se publican en plataformas dedicadas, donde los propietarios especifican fechas, responsabilidades y condiciones de la estancia.

Cuidar casas en Nueva York no se asemeja a una reserva de hotel o un alquiler convencional; se basa en un intercambio de confianza. El propietario confía su hogar y sus mascotas a un cuidador responsable, quien a su vez recibe alojamiento.

Las tareas de cuidado pueden variar considerablemente. Desde simples responsabilidades como alimentar a un gato y mantener el hogar ordenado, hasta el cuidado de múltiples mascotas que requieren paseos y atención constante.

Las plataformas de house sitting ofrecen un espacio donde los dueños publican sus necesidades y los cuidadores pueden postularse para estancias que se ajusten a sus criterios. Esto permite que tanto propietarios como cuidadores encuentren la opción ideal según sus requerimientos y disponibilidad.