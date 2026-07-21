Estafa de 30 millones afecta a kinesiólogo en Jujuy por un falso turno

Un kinesiólogo de San Salvador de Jujuy fue víctima de una estafa millonaria de $30 millones tras recibir un mensaje de un falso paciente que simulaba solicitar un turno médico.

Hoy 02:36

Un kinesiólogo de la capital jujeña ha denunciado una estafa millonaria que asciende a $30 millones, perpetrada por un sujeto que se hizo pasar por un paciente. Este individuo contactó al profesional bajo la falsa premisa de solicitar un turno médico.

El hecho ocurrió recientemente, cuando el kinesiólogo recibió un mensaje de WhatsApp de un desconocido que solicitaba una cita en su consultorio. En la conversación, el sospechoso proporcionó datos personales y mencionó una dolencia que requería tratamiento.

El profesional de la salud le informó que el costo del turno era de $30 mil, que debía ser abonado mediante una transferencia bancaria. El estafador, entonces, le solicitó el alias para realizar el envío.

Posteriormente, el inculpado hizo creer que había transferido una suma superior a la debida y presentó un comprobante falso de una supuesta transferencia de $3 millones, alegando que había cometido un error al enviar esa cantidad.

Minutos después, un cómplice contactó al kinesiólogo por teléfono, presentándose como un empleado del banco donde el profesional tenía su cuenta. En esta comunicación, el supuesto operador afirmó que había problemas con la cuenta y que era necesario realizar ciertas operaciones para evitar su bloqueo.

Convencido por la conversación, el kinesiólogo gestionó varios préstamos a través de homebanking por un total de $30 millones, transfiriendo el dinero a múltiples cuentas bajo la promesa de que el monto sería devuelto pronto.

Sin embargo, tras finalizar la llamada, el kinesiólogo nunca recibió el reembolso prometido. Ante esta situación, decidió acudir a la Dirección General de Investigaciones de la Policía para denunciar la estafa, presentando los comprobantes de las transferencias realizadas.