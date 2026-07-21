Video escalofriante: asesinaron a un policía santiagueño para robarle la moto

El crimen ocurrió en Loma Hermosa. Dos motochorros sorprendieron al agente cuando estaba de franco y le dispararon a quemarropa para escapar con su motocicleta. Las imágenes son estremecedoras.

Hoy 09:42

Un policía federal fue asesinado a tiros por motochoros durante la noche de este lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Jerez, oriundo de Santiago del Estero y cabo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal.

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El agente estaba de franco y circulaba en su moto cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado.

El crimen ocurrió minutos antes de las 20:30 sobre calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes se observa cuando los ladrones se ponen a la par de la víctima y la obligan a detenerse. Según la reconstrucción del episodio, el acompañante bajó armado y comenzó el asalto.

Antes de que Jerez descendiera de la moto, el delincuente disparó al aire para amedrentarlo. El policía bajó, caminó hacia atrás y entregó su mochila sin oponer resistencia. Sin embargo, cuando intentó sacar su arma reglamentaria, el asaltante le disparó dos veces en la zona del abdomen.

Tras el ataque, el delincuente se subió a la moto del cabo y escapó junto a su cómplice. La investigación quedó en manos de la Justicia bonaerense, que trabaja para identificar y detener a los responsables.

Los investigadores analizan grabaciones de cámaras municipales y privadas para reconstruir el recorrido de los motochoros antes y después del crimen. También se tomaron declaraciones a testigos y se ordenaron peritajes en la escena del ataque.