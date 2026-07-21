Venezuela comenzó la entrega de viviendas a damnificados por los terremotos

El plan oficial contempla la entrega de 4.000 viviendas adicionales hasta diciembre y proyecta superar las 10.000 unidades durante el próximo año.

Hoy 08:25

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó viviendas a más de 240 familias damnificadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, en el marco de un plan habitacional destinado a asistir a las personas que perdieron sus hogares.

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“Estos son los momentos de alegría en medio del dolor. Más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada”, expresó Rodríguez durante el acto realizado en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.

Según informaron medios internacionales, el plan oficial contempla tres vías de ejecución: la finalización de edificios que habían quedado inconclusos, la compra de inmuebles en el mercado secundario y la construcción de nuevas unidades en terrenos que están siendo evaluados.

Rodríguez anunció además que el Gobierno prevé entregar 4.000 viviendas adicionales hasta diciembre y proyecta superar las 10.000 unidades durante el próximo año, con entregas mensuales destinadas a las familias que aún permanecen en campamentos transitorios.

La funcionaria también adelantó que el Ejecutivo impulsará una reforma a la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias, con el objetivo de incorporar más inmuebles a la oferta disponible para los afectados.

“Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural”, sostuvo Rodríguez.

El plan también incluye la inspección de edificios inconclusos en otros estados del país. De acuerdo con balances oficiales citados por medios internacionales, los terremotos dejaron 190 edificios colapsados, 856 con daños y miles de personas alojadas en campamentos.

Según los últimos reportes oficiales difundidos, la tragedia provocó 5.278 muertes y mantiene a 23.587 personas en 107 campamentos, mientras continúa el proceso de reconstrucción y asistencia a los damnificados.