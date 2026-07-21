"Este modelo apunta a exportar y mira poco el mercado interno, pero el año que viene hay elecciones"

Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados sostuvo que el actual modelo económico está orientado principalmente a las exportaciones y presta poca atención al mercado interno, aunque remarcó que el contexto político podría influir en ese esquema de cara al próximo año electoral.

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Durante su columna en Radio Panorama, señaló que este diagnóstico es compartido por economistas como Marina Dal Poggetto, Carlos Melconian y Martín Tetaz. En ese sentido, explicó que si bien el país hoy cuenta con 90 mil millones de dólares y mantiene superávit, históricamente las crisis se dieron cuando faltaron divisas.

A pesar de ese escenario, Granados advirtió que el gran desafío pasa por el mercado interno. Indicó que la inflación está bajando, pero consideró fundamental que las paritarias mejoren el poder adquisitivo. “La clave está en el ingreso de dinero en el bolsillo de la gente”, afirmó.

También se refirió a la actividad minera, que emplea a 40 mil personas, aunque solo un 10% se encuentra alcanzado por el RIGI. En ese marco, señaló que el sector viene reclamando mejoras en infraestructura, especialmente en rutas, un planteo que consideró válido.

Por último, alertó sobre el nivel de mora vigente. Explicó que muchos créditos otorgados con tasas cercanas al 80% anual hoy se están refinanciando en torno al 35%, con mayores facilidades, aunque estas condiciones no se difunden abiertamente para evitar reclamos de quienes ya cancelaron sus deudas.