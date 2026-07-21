Soleado y cálido: el pronóstico del clima en Añatuya para hoy Martes 21 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 18.6 °C. Las condiciones climáticas se mantendrán agradables durante los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, la jornada comienza con un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 9.4 °C y una sensación térmica de 7.4 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco.

Para el día de hoy, se espera un cielo soleado que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. La máxima alcanzará los 18.6 °C, brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre en la tarde.

El pronóstico para mañana, miércoles 22 de julio, indica que el sol seguirá brillando con fuerza, con una mínima de 7.9 °C y una máxima de 19.1 °C. Los añatuyenses podrán aprovechar un día similar al de hoy con temperaturas agradables.

Sin embargo, el jueves 23 de julio se presentará un cambio en el clima, ya que se prevé un día nublado con temperaturas que irán de 12.4 °C a 17.8 °C. Esta variación puede traer un leve descenso en la sensación de calor.

En resumen, los próximos días en Añatuya estarán marcados por un clima variado pero mayormente soleado. Los añatuyenses pueden esperar hoy una temperatura mínima de 9.4 °C y una máxima de 18.6 °C, mientras que mañana se prevé una mínima de 7.9 °C y una máxima de 19.1 °C.

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