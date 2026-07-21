Chile declaró el estado de catástrofe tras un temporal que dejó al menos 10 muertos

La medida fue anunciada por el presidente José Antonio Kast ante el agravamiento de la situación en Coquimbo y Atacama. Hay miles de damnificados, viviendas destruidas y cerca de 100.000 personas aisladas.

Hoy 09:18

El gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en las regiones afectadas por un fuerte temporal de lluvias que dejó al menos 10 muertos, 17 heridos, cuatro desaparecidos y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores.

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La emergencia también provocó alrededor de 2.200 damnificados, mientras cerca de 100.000 personas permanecen aisladas por cortes de rutas generados por la crecida de ríos. Además, unas 150.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico en distintos puntos del país.

El presidente José Antonio Kast anunció la medida excepcional ante el deterioro de la situación en las regiones de Coquimbo y Atacama, dos zonas del norte chileno donde las lluvias de esa magnitud resultan inusuales por sus características desérticas.

“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó “que se determine la activación de este estado de excepción constitucional de catástrofe”, expresó ante la prensa.

La declaración del estado de catástrofe permite al gobierno desplegar efectivos militares, restringir la circulación y movilizar recursos de asistencia con mayor rapidez para responder a la emergencia.

El temporal comenzó el 15 de julio y golpeó con especial intensidad a Coquimbo y Atacama, donde las precipitaciones extremas son poco frecuentes. La crecida de ríos bloqueó caminos principales que conectan diversas localidades, lo que dejó aisladas a miles de personas y complicó el acceso de los equipos de emergencia.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, informó que el saldo oficial asciende a 10 fallecidos, 17 heridos y cuatro desaparecidos. Además, las cifras oficiales indican que más de 1.100 viviendas resultaron destruidas o sufrieron daños de gran magnitud por inundaciones y deslizamientos de barro.

En Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, las inundaciones, el barro acumulado y los cortes de energía también afectaron el servicio de agua potable, lo que agravó la situación de los habitantes.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, describió la magnitud del fenómeno meteorológico y sostuvo que la intensidad de las precipitaciones no tiene antecedentes recientes. “Lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, afirmó.

Las autoridades meteorológicas también destacaron el carácter excepcional del temporal. El representante de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que el país no enfrentaba un episodio de estas características desde hacía aproximadamente dos décadas.

Los efectos del sistema frontal alcanzaron además a la infraestructura básica. El Ministerio de Energía informó que unas 150.000 personas permanecen sin servicio eléctrico, mientras las empresas trabajan para restablecer el suministro.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que las instalaciones de la compañía sufrieron daños importantes debido a la magnitud del fenómeno climático. “La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló.

Además de los daños por las lluvias, las condiciones meteorológicas afectaron la actividad marítima. Las fuertes marejadas y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora obligaron a decenas de puertos del país a restringir parcialmente sus operaciones de manera preventiva.

Las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia para asistir a las comunidades aisladas, despejar rutas y restablecer servicios esenciales, mientras continúa la evaluación de daños en las regiones afectadas.