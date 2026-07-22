Las temperaturas descienden en La Banda: clima actual y pronóstico para los bandeños

Hoy en La Banda, los bandeños experimentarán un clima fresco y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 9.6 °C y 15.5 °C en los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda amaneció con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 11 °C, aunque la sensación térmica es de 9.9 °C. La humedad se sitúa en un 76%, lo que puede hacer que el día se sienta un poco más frío para los bandeños.

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El viento sopla a 9.7 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Para quienes planean salir, se recomienda abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre sin pasar frío.

En cuanto al pronóstico, se espera que las temperaturas mínimas y máximas para hoy sean de 9.6 °C y 15.5 °C, respectivamente. Durante la jornada, la nubosidad podría variar, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

Para mañana, jueves 23 de julio, el clima se tornará nublado, con mínimas de 12 °C y máximas de 16.8 °C, lo que indicará un ligero ascenso en las temperaturas. Los bandeños deberán estar preparados para un día menos soleado.

Finalmente, el viernes 24 de julio se anticipa un cambio favorable, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 9.1 °C y 21 °C. Este cambio permitirá a los bandeños disfrutar de un clima más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.