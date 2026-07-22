Mañana se acredita la segunda cuota de 600 mil pesos del bono para empleados públicos

La primera parte se había abonado el pasado 23 de junio. Con el pago de mañana, se completa el bono de $1.200.000 que había sido anunciado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 08:12

Este jueves 23 de julio se acreditará la segunda cuota de $600.000 del bono extraordinario de 1.200.000 pesos para empleados públicos provinciales, tal como había sido acordado e informado por el Gobierno de Santiago del Estero.

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El beneficio forma parte de las políticas provinciales de asistencia a los trabajadores del sector público y busca complementar sus ingresos, reforzando la economía familiar.

De acuerdo al calendario de pagos informado oportunamente, el próximo miércoles 29 de julio los empleados de la administración pública cobrarán los haberes del presente mes.

Todos los pagos se realizarán automáticamente, siguiendo los canales habituales de acreditación y cobro.