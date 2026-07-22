Termas de Río Hondo se prepara para un clima variado: temperaturas frescas para hoy Miércoles 22 de julio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan con frescura y algo de nubosidad. Se espera un leve aumento en las temperaturas en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 11.2 °C, que se siente como 10.8 °C debido a la humedad del 82% y un viento suave de 6.1 km/h desde el sureste.

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Para el día de hoy, se espera que la temperatura oscile entre 9.2 °C de mínima y 14.1 °C de máxima. Las condiciones nubosas persistirán, ofreciendo un ambiente fresco pero sin precipitaciones significativas.

El pronóstico para mañana, jueves 23 de julio, indica que la temperatura mínima será de 11.3 °C y la máxima alcanzará los 16.8 °C, manteniendo la tendencia de días parcialmente nublados que caracterizan a esta época del año.

El clima se tornará más cálido el viernes 24 de julio, donde se anticipa un día soleado con temperaturas que variarán entre 8.9 °C y 19.6 °C, permitiendo a los termenses disfrutar de un clima más agradable.

En resumen, las condiciones climáticas para hoy en Termas de Río Hondo presentan una mínima de 9.2 °C y una máxima de 14.1 °C, con un pronóstico de días parcialmente nublados que se mantendrán en el corto plazo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.