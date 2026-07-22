Termas de Río Hondo se prepara para un clima variado: temperaturas frescas para hoy Miércoles 22 de julio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan con frescura y algo de nubosidad. Se espera un leve aumento en las temperaturas en los próximos días.
Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 11.2 °C, que se siente como 10.8 °C debido a la humedad del 82% y un viento suave de 6.1 km/h desde el sureste.
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Para el día de hoy, se espera que la temperatura oscile entre 9.2 °C de mínima y 14.1 °C de máxima. Las condiciones nubosas persistirán, ofreciendo un ambiente fresco pero sin precipitaciones significativas.
El pronóstico para mañana, jueves 23 de julio, indica que la temperatura mínima será de 11.3 °C y la máxima alcanzará los 16.8 °C, manteniendo la tendencia de días parcialmente nublados que caracterizan a esta época del año.
El clima se tornará más cálido el viernes 24 de julio, donde se anticipa un día soleado con temperaturas que variarán entre 8.9 °C y 19.6 °C, permitiendo a los termenses disfrutar de un clima más agradable.
En resumen, las condiciones climáticas para hoy en Termas de Río Hondo presentan una mínima de 9.2 °C y una máxima de 14.1 °C, con un pronóstico de días parcialmente nublados que se mantendrán en el corto plazo.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.