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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 10º
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Policiales

Aprehendieron a dos jóvenes y secuestraron marihuana en un procedimiento en Choya

El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del kilómetro 68.

Hoy 08:11
Jóvenes aprehendidos

Dos jóvenes de 25 años fueron aprehendidos por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, luego de un procedimiento realizado por personal de la Subcomisaría de Laprida, en el departamento Choya.

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El operativo se inició durante la tarde del 18 de julio, a partir de un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del kilómetro 68.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a los dos hombres, quienes habrían incurrido en contradicciones al ser consultados sobre los motivos de su permanencia en el sector.

Durante la inspección, los uniformados observaron a pocos metros de donde se encontraban los sospechosos una bolsa de nylon con una sustancia de dudosa procedencia. Ante esta situación, se preservó la escena y se dio intervención a la Fiscalía de turno.

La fiscalía dispuso el traslado preventivo de los involucrados y la participación de personal de Criminalística y de la División Drogas Peligrosas, que trabajaron en el lugar.

Tras las tareas periciales correspondientes, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron la prueba de orientación de campo, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 32,24 gramos.

Informada de los resultados, la fiscal de turno dispuso la aprehensión de los dos jóvenes por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, en perjuicio de la salud pública. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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