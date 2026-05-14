Multitudinaria procesión en Mailín: fieles participaron del traslado de la imagen al Árbol Santo

Miles de peregrinos vivieron uno de los momentos más emotivos de las festividades, con misa y celebración presidida por autoridades eclesiásticas.

Hoy 19:37

En el marco de las festividades en honor al Señor de los Milagros de Mailín, una multitud de fieles participó este jueves del tradicional traslado de la imagen sagrada hacia el Árbol Santo, uno de los momentos más significativos y convocantes de la celebración religiosa.

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La procesión comenzó alrededor de las 17.30 horas, cuando la imagen partió desde el templo acompañada por miles de peregrinos que avanzaron con muestras de profunda devoción y fe, en un recorrido marcado por la emoción y el recogimiento.

Junto a la imagen también fue trasladada la cruz hacia el histórico Árbol Santo, lugar que, según la tradición, se asocia a la aparición milagrosa que dio origen a la devoción mailinera.

Más tarde, a las 18.00 horas, se celebró la santa misa en el predio del Árbol Santo, ceremonia presidida por el obispo auxiliar Enrique Ossola y concelebrada por el padre Tenti, de la Catedral Basílica, y el padre Sergio Quinzio.

Durante toda la jornada se vivió un clima de profunda espiritualidad y emoción, con la presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos de Santiago del Estero y de otras provincias, en una de las expresiones de fe más importantes del norte argentino.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Fuerza, esperanza y vida”, mensaje que acompañó cada una de las celebraciones y que fue reiterado por los fieles durante sus oraciones, agradecimientos y renovaciones de promesas al santo patrono popular.