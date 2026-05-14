Indagaron a los tres imputados por graves abusos y abandono contra 9 hermanos en El Cruce

Un matrimonio y su yerno enfrentaron las indagatorias ante la Fiscalía, mientras los peritajes confirman graves casos de abuso y un contexto de extrema vulnerabilidad, desnutrición y violencia.

Hoy 06:34

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual avanza con firmeza en la investigación por los graves hechos ocurridos en El Cruce, departamento Figueroa, donde ayer se desarrolló una jornada clave con las indagatorias al matrimonio acusado y a su yerno.

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La causa, coordinada por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, busca desentrañar una trama de violencia sistemática que afectó a 9 de los 13 hermanos rescatados, quienes vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, desnutrición y maltrato.

Tal como estaba previsto, los tres involucrados —detenidos el pasado 7 de mayo, tras un allanamiento realizado por el Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos en el barrio Las Lomas— fueron trasladados al Ministerio Público Fiscal para prestar declaración.

Según fuentes judiciales, durante su indagatoria el padre e imputado principal intentó desligarse de las acusaciones más graves. A pesar de las pruebas reunidas, negó de manera categórica situaciones de abandono, hambre o condiciones de vida degradantes dentro del hogar.

No obstante, su versión contrasta de forma contundente con los informes periciales, que ya habrían confirmado abusos sexuales con acceso carnal en al menos dos de sus hijas, de 8 y 12 años.

La imputación contra el hombre es la más severa del expediente. Está acusado como autor de abandono de personas agravado por el vínculo y daño a la salud, lesiones leves agravadas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y promoción y facilitación de la prostitución, todo en concurso real de delitos. Para los investigadores, su rol aparece como central en el entramado de violencia.

Por su parte, la madre de los menores también fue indagada y optó por guardar silencio. La Justicia la considera autora de abandono de personas y lesiones, además de partícipe necesaria en los delitos de abuso sexual y promoción de la prostitución, lo que implica que su accionar u omisión habría sido clave para la continuidad de los hechos.

El tercer acusado, yerno de la pareja, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal en concurso real, en relación directa con los ataques detectados dentro del ámbito familiar, sumándose a la cadena de responsabilidades por los hechos investigados.

El panorama hallado por los investigadores fue definido como una “acumulación de las peores calamidades humanas”. Los niños no solo sufrían violencia física y sexual, sino que además se encontraban desnutridos, sin acceso a la educación y en condiciones de extrema precariedad. Actualmente, cuatro de los hermanos con discapacidad permanecen internados, bajo seguimiento médico y psicológico.

La investigación continuará con el análisis de peritajes psicológicos y la realización de Cámaras Gesell a los menores en condiciones de declarar. El objetivo de la Fiscalía es consolidar las pruebas para garantizar un proceso que permita hacer justicia frente a un cuadro de extrema vulneración de derechos.

En paralelo, la policía mantiene operativos en la zona y no se descarta la implementación de nuevas medidas judiciales en los próximos días.