Jujuy da inicio al 11º Festival de Cine de las Alturas

El 11º Festival de Cine de las Alturas comenzó en Jujuy con la proyección de la película 'Cielo' de Bolivia.

Hoy 06:44

El 11º Festival de Cine de las Alturas se inauguró en Jujuy, destacando la proyección de la película 'Cielo', proveniente de Bolivia. Este evento cinematográfico se llevó a cabo en la sala Annuar 1, bajo la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien encabezó el acto inaugural, acompañado por ministros, legisladores y funcionarios provinciales.

El presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (Iaaj), Patricio Artero, enfatizó que 'el festival no es solo su programación', sino que también involucra a los realizadores y a una comunidad que se reúne. Artero agradeció al Gobierno Provincial por su apoyo a este festival andino, resaltando que 'creemos que el cine es memoria y futuro'.

En esta edición, que se extenderá hasta el próximo domingo, Uruguay fue designado como país de honor, presentando 8 producciones cinematográficas que abarcan desde el suspenso hasta el documental, bajo el lema 'Desde las montañas, miramos el mar'. Además, se presentó al jurado encargado de evaluar las diversas competencias del festival.

La productora general del festival, Soledad San Julián, agradeció al equipo de trabajo que ha permitido la consolidación del evento y destacó el desafío de este año de atraer a las generaciones jóvenes a través de la nueva sección 'Horror Andino'.

Durante el acto, se proyectó un saludo filmado desde Barcelona del director de 'Cielo', Alberto Sciamma, quien no pudo asistir debido a las restricciones en Bolivia. Sciamma compartió que 'Cielo comenzó hace 7 años' a partir de una imagen inspiradora, recordando que 'la vida es impredecible' y que hay que dejarse llevar por la magia del cine.

El director también resaltó que 'Bolivia es un lugar mágico' no solo por sus paisajes, sino también por su gente, invitando a todos a disfrutar de su obra. Este festival representa una plataforma importante para la difusión del cine andino y el fortalecimiento de la cultura regional.