Isabella Rossellini recibirá el premio a la excelencia en el Festival de Locarno

La reconocida actriz y directora será homenajeada en la próxima edición del prestigioso festival suizo, que se celebrará en agosto.

Hoy 07:29

La actriz y realizadora Isabella Rossellini será distinguida con el Premio a la Excelencia en el Festival de Cine de Locarno, que se llevará a cabo del 5 al 15 de agosto en Suiza.

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El galardón, uno de los más importantes del certamen, reconoce la trayectoria de figuras destacadas del cine internacional. En ediciones anteriores, el premio fue otorgado a nombres de gran peso como Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert y, más recientemente, en 2025, Golshifteh Farahani.

El director artístico del festival, Giona A. Nazzaro, definió a Rossellini como una “verdadera leyenda del cine contemporáneo”. En el anuncio oficial, destacó su capacidad para asumir riesgos artísticos y reinventarse constantemente a lo largo de su carrera.

“Es un talento singular que ha abrazado plenamente el vértigo del riesgo artístico, la reinvención y la transformación creativa sin miedo”, expresó Nazzaro. También subrayó que la artista ha hecho de la imprevisibilidad su sello distintivo, consolidando una carrera marcada por elecciones audaces y actuaciones memorables.

El responsable del festival agregó que Rossellini es una intérprete visionaria e incomparable, cuya presencia ha dejado una huella profunda en el cine contemporáneo gracias a su talento y humanidad.

Como parte del homenaje, la artista presentará su serie web “Green Porno” (2008-2009), dirigida por ella misma, junto con una selección de sus trabajos más destacados, entre ellos “My Dad is 100 Years Old” (2005), “Seduce Me” (2010), “Mammas” (2013) y los proyectos “Darwin, What?” y “Darwin, What? What?” (2020), estos últimos codirigidos con Paul David Magid.

El reconocimiento reafirma el lugar de Rossellini como una de las figuras más influyentes y originales del cine internacional.