El cuento de la camioneta: lo estafaron por Facebook en la compra de un vehículo

Un hombre de 44 años, oriundo de Mistol Pozo, cerca de Colonia Dora, radicó la denuncia.

Hoy 23:27

Lo que empezó como el sueño de la camioneta propia terminó en una pesadilla financiera para un vecino de Mistol Pozo. Un hombre de 44 años denunció haber sido víctima de un frío engaño orquestado desde Salta, perdiendo casi un millón de pesos en menos de 48 horas.



El calvario comenzó el lunes vía Facebook. Tras pactar la compra con un supuesto vendedor de Metán Viejo, el damnificado transfirió primero $175.000 para "gastos de combustible". Sin embargo, la ambición del estafador no se detuvo: el martes, mediante una puesta en escena digna de una película, el delincuente aseguró estar "detenido por la policía en Tucumán" y exigió dinero para pagar una multa inexistente.

Bajo presión, la víctima envió otros $750.000. Tras el segundo depósito, el estafador soltó la frase final: "el dinero no impactó", y acto seguido, bloqueó toda comunicación.

Tras verse engañado, la víctima radicó la denuncia fue en la Comisaría 42 de Colonia Dora, luego de que advirtiera que el supuesto vendedor —quien alegaba ser de Metán Viejo— desapareciera tras recibir las dos transferencias bancarias.

La fiscalía interviniente Dra. Alejandra Sobrero solicitó de inmediato las capturas de pantalla y los comprobantes de transferencia para intentar identificar la ruta del dinero y poder dar con el responsable.