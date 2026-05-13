Florida cerrará la polémica cárcel para inmigrantes impulsada por Donald Trump

El centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” será desmantelado tras múltiples denuncias por condiciones inhumanas, demandas judiciales y elevados costos operativos.

Hoy 23:32

El gobierno del estado de Florida anunció que cerrará a principios de junio el centro de detención para migrantes apodado “Alligator Alcatraz”, una de las instalaciones más cuestionadas de la política migratoria impulsada por Donald Trump.

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El establecimiento, ubicado en la zona de los Everglades, actualmente alberga a cerca de 1.400 personas, quienes serán trasladadas a otras dependencias oficiales durante las próximas semanas.

La decisión fue tomada en medio de crecientes litigios judiciales, denuncias de organizaciones humanitarias y cuestionamientos por el elevado costo de funcionamiento del complejo.

El gobernador republicano Ron DeSantis reconoció el inminente cierre y sostuvo que el centro “cumplió su propósito”, mientras que dirigentes opositores criticaron el gasto millonario y las condiciones de detención denunciadas por familiares y organizaciones civiles.

La cárcel había sido inaugurada en julio de 2025 sobre la pista del aeropuerto Dade-Collier y rápidamente quedó envuelta en polémicas vinculadas al trato hacia los inmigrantes retenidos.

Uno de los casos que más repercusión generó fue el del argentino Fernando Artese, cuya familia denunció malos tratos, frío extremo, falta de descanso y condiciones degradantes dentro del predio.

El cierre de “Alligator Alcatraz” representa un nuevo foco de debate sobre las políticas migratorias restrictivas implementadas durante la gestión de Trump en Estados Unidos.