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River le ganó con autoridad a Gimnasia y se metió en las semis del Apertura

El Millonario se impuso 2 a 0 en el Monumental con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Ahora enfrentará a Rosario Central por un lugar en la final.

13/05/2026

River Plate se convirtió en el último semifinalista del Torneo Apertura tras vencer con autoridad por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró una versión sólida, dominó gran parte del encuentro y resolvió la serie sin sobresaltos para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

River golpeó en el momento justo y abrió el marcador gracias a Sebastián Driussi, quien definió tras una gran jugada individual de Facundo Colidio. El delantero volvió a aparecer en una instancia decisiva y encaminó la clasificación del Millonario.

A partir de allí, el conjunto de Núñez manejó el partido con tranquilidad y nunca dejó reaccionar a un Gimnasia que mostró pocas respuestas ofensivas y sufrió cada avance del local.

En el complemento, River terminó de liquidar la historia con un gol de Lucas Martínez Quarta, quien apareció para marcar el 2-0 definitivo y desatar el festejo de todo el Monumental.

El Millonario dejó una imagen convincente y reafirmó su crecimiento futbolístico en la etapa decisiva del torneo, algo que venía buscando desde la llegada de Coudet al banco de suplentes.

Con esta victoria, River avanzó a semifinales y ahora tendrá otro duro desafío: el próximo sábado recibirá a Rosario Central en el Monumental, en busca de un lugar en la gran final del Apertura.

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