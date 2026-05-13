Polémica en el Congreso: un diputado libertario llegó en una Tesla Cybertruck de más de 100 mil dólares

El legislador jujeño Manuel Quintar ingresó al estacionamiento de Diputados con la camioneta eléctrica ploteada con el logo de La Libertad Avanza y generó malestar incluso dentro del oficialismo.

Hoy 21:47

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica este miércoles luego de llegar al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares.

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La camioneta eléctrica, que llevaba un ploteo con el logo del espacio libertario, fue estacionada en la cochera de la Cámara de Diputados y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El propio legislador confirmó que el vehículo es de su propiedad mediante una publicación en X, donde escribió: “A mi nombre, con la mía”, junto a una imagen de la pick up.

Según trascendió, la situación habría generado incomodidad dentro del oficialismo. Fuentes legislativas señalaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido a Quintar retirar el vehículo del predio.

Desde el entorno del diputado aseguraron que la importación de la camioneta fue realizada de manera legal y explicaron que la falta de patente visible responde a demoras administrativas vinculadas a la entrega de chapas.

La polémica se produjo en medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y reavivó cuestionamientos de sectores opositores, que marcaron el contraste entre el discurso de austeridad y la exhibición de un vehículo de lujo dentro del Congreso.

La Tesla Cybertruck no posee representación oficial en Argentina, por lo que quienes desean adquirir una unidad deben importarla de forma privada, afrontando altos costos en impuestos, aranceles y logística.