La oposición suspendió la sesión para interpelar a Adorni por falta de quórum

Diputados opositores pidieron dejar sin efecto la convocatoria prevista para este jueves y propusieron una nueva fecha con un temario ampliado.

Hoy 21:24

Tras horas de incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar el quórum, sectores de la oposición resolvieron suspender la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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A través de una nota formal, legisladores opositores solicitaron dejar sin efecto la convocatoria prevista para este jueves a las 11:00, amparándose en lo establecido por los artículos 35 y 36 del reglamento de la Cámara baja.

En el mismo documento, los diputados propusieron una nueva sesión especial para el miércoles 20 de mayo a la misma hora, con la intención de ampliar el temario e incluir iniciativas impulsadas por distintos bloques.

La suspensión del encuentro comenzó a tomar forma horas antes, cuando quedó en evidencia la dificultad para reunir el quórum necesario. Inicialmente, bloques como Provincias Unidas, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica habían impulsado la convocatoria.

Posteriormente, se sumó el respaldo del bloque peronista, aunque con la condición de incorporar proyectos de contenido social al debate, una demanda que no fue aceptada por el resto de los espacios convocantes.

La negativa a ampliar el temario derivó en intensas negociaciones de último momento. Desde el sector que conduce Germán Martínez, se insistió en la necesidad de incluir esas iniciativas como requisito para garantizar el apoyo.

Finalmente, la decisión de limitar la sesión exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una posible moción de censura terminó por frustrar el acuerdo, dejando sin los votos necesarios a la oposición.

De este modo, el debate quedó postergado en medio de tensiones políticas y desacuerdos estratégicos, en un escenario que anticipa nuevas negociaciones de cara a la próxima convocatoria.