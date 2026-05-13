Intensos controles vehiculares y patrullajes preventivos en La Banda: hubo 16 retenciones y más de 100 infracciones

Fuentes policiales indicaron que este tipo de procedimientos continuará desarrollándose durante los próximos días en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención.

Hoy 12:26

La Policía de la Provincia, a través de la Departamental 4 Banda, llevó adelante este martes un amplio operativo de control vehicular y patrullaje preventivo en distintos barrios de la ciudad de La Banda, con resultados considerados positivos por las autoridades, ya que buscan reforzar la seguridad vial y llevar tranquilidad a los vecinos.

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Los procedimientos se extendieron hasta la medianoche y contaron con puestos de control estratégicamente ubicados en distintos sectores de la ciudad, además de recorridos preventivos por barrios bajo jurisdicción de la Departamental Banda.

Uno de los controles se desarrolló en la intersección de Calle 23 y Belgrano, en el barrio 17 de Octubre, jurisdicción de la Comisaría 15, donde se concretaron 4 retenciones vehiculares y se labraron 10 infracciones.

Control vehicular

En tanto, otro operativo tuvo lugar en Calle 7 y Ruta 1, en los barrios San Fernando y Paraíso, bajo competencia de la Comisaría 47. Allí se registraron 2 retenciones y 8 infracciones por distintas faltas.

Por otra parte, en Soler y avenida Belgrano, en inmediaciones de Plaza Belgrano y bajo jurisdicción de la Comisaría 14, se realizó el procedimiento de mayor magnitud, con un saldo de 10 retenciones y 88 infracciones. Además, se efectuaron 11 identificaciones de personas, con el resultado de un demorado.

De acuerdo con lo informado, las infracciones más comunes detectadas durante los controles fueron la falta de casco protector, ausencia de licencia de conducir y circulación de vehículos en mal estado o sin los elementos de seguridad obligatorios, como luces y espejos retrovisores.

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Asimismo, se desplegaron patrullajes preventivos en los barrios Agua y Energía, Menéndez, El Tuscal, Juan Domingo Perón y San Martín, todos pertenecientes al área de competencia de la Departamental 4 Banda.

Fuentes policiales indicaron que este tipo de procedimientos continuará desarrollándose durante los próximos días en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la seguridad para conductores y peatones.