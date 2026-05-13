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Una mujer perdió la vida al derrapar con su moto en avenida Lugones

El trágico accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, en la intersección con Viamonte.

Hoy 08:31

Una mujer murió durante la mañana de este miércoles luego de protagonizar un trágico siniestro vial en la intersección de avenida Lugones y Viamonte.

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Según las primeras averiguaciones, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 blanca cuando, por causas que son materia de investigación, habría perdido el control del rodado y derrapado sobre la cinta asfáltica.

Un hombre que se dirigía a trabajar fue quien advirtió la dramática escena. Al pasar por el lugar, observó a la mujer tendida sobre el pavimento y, a varios metros, la motocicleta en la que se movilizaba.

Minutos más tarde arribó personal del Sease 107, que examinó a la conductora y constató que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Octava, División Criminalística y Unidad Morguera, que realizó el traslado del cuerpo.

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