Una mujer perdió la vida al derrapar con su moto en avenida Lugones

El trágico accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, en la intersección con Viamonte.
Una mujer murió durante la mañana de este miércoles luego de protagonizar un trágico siniestro vial en la intersección de avenida Lugones y Viamonte.
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Según las primeras averiguaciones, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 blanca cuando, por causas que son materia de investigación, habría perdido el control del rodado y derrapado sobre la cinta asfáltica.
Un hombre que se dirigía a trabajar fue quien advirtió la dramática escena. Al pasar por el lugar, observó a la mujer tendida sobre el pavimento y, a varios metros, la motocicleta en la que se movilizaba.
Minutos más tarde arribó personal del Sease 107, que examinó a la conductora y constató que ya no presentaba signos vitales.
En el lugar trabajó personal de Comisaría Octava, División Criminalística y Unidad Morguera, que realizó el traslado del cuerpo.