“Santiago del Estero hace 20 años sostiene el equilibrio presupuestario”: Elías Suárez destacó el modelo económico de la provincia

El gobernador santiagueño defendió la administración financiera de la provincia frente a la caída de la coparticipación y los recortes nacionales. Además, ratificó el cumplimiento de aumentos salariales y beneficios para los trabajadores de la administración pública.

Hoy 23:18

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó este martes que la administración “ordenada y equilibrada” de la provincia permitió garantizar el pago de bonos y aumentos salariales para los trabajadores de la administración pública, aun en un contexto económico complejo marcado por la caída de la coparticipación y los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

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Durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, el mandatario ratificó el cronograma de pagos anunciado por la provincia y sostuvo que la solidez financiera santiagueña es la que hoy posibilita cumplir con cada uno de los compromisos asumidos con los empleados públicos.

“Ratificamos nuestro cronograma anunciado sobre los bonos. Ya cumplimos con el bono de inicio lectivo, luego con el del Día del Trabajador y ratificamos los bonos aguinaldo, que serán en dos partes de 600 mil pesos en junio y 600 mil en julio”, expresó.

Además, confirmó que también se abonará el bono de fin de año en tres partes, tal como ocurrió durante 2025.

Suárez remarcó que la provincia mantiene desde hace dos décadas una política de equilibrio presupuestario que permitió afrontar distintos escenarios económicos sin recurrir al endeudamiento.

“Santiago del Estero hace 20 años que tiene equilibrio presupuestario”, afirmó, y agregó: “Nuestra provincia durante 20 años no pidió recursos prestados, no le debemos a nadie y nos manejamos con los recursos que tenemos”.

“La administración pública dinamiza la economía”

En otro tramo de la entrevista, el gobernador explicó que la decisión de sostener bonos y mejoras salariales no solo apunta a acompañar a los trabajadores estatales, sino también a fortalecer el movimiento económico interno de la provincia.

“Ratificamos los bonos porque creemos que la administración pública, a través de los bonos, dinamiza la economía y genera actividad económica”, sostuvo.

Asimismo, recordó que este año la provincia otorgó una pauta salarial del 42,4%, superando en diez puntos los índices inflacionarios interanuales proyectados al momento de la negociación.

“Cuidamos el bolsillo de los empleados públicos y creemos que esa es una buena política en la situación que estamos viviendo”, enfatizó.

Caída de recursos y contención del gasto

El mandatario provincial también se refirió al escenario económico nacional y reconoció que Santiago del Estero atraviesa un año difícil por la disminución de recursos coparticipables, la caída del consumo y la retracción del mercado interno.

“Estamos en un año complicado por la disminución de la coparticipación y los recursos coparticipables”, señaló.

En ese sentido, explicó que el decreto de emergencia y contención del gasto apunta a priorizar recursos en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y obras públicas, evitando erogaciones innecesarias.

“Siempre la primera opción es administrar mejor y ser más eficientes”, manifestó.

Finalmente, Suárez reafirmó el compromiso de la provincia con los trabajadores estatales y aseguró que todos los pagos comprometidos serán cumplidos.

“Lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir”, concluyó.