Investigación por ataque en escuela de San Cristóbal se expande a Salta

La investigación por el ataque en la escuela de San Cristóbal avanza con operativos en Salta, donde se secuestró evidencia digital relacionada con el caso.

Hoy 04:10

La investigación por el brutal ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno Nº 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, ha sumado un nuevo capítulo significativo. Recientemente, se llevaron a cabo allanamientos en la ciudad de Tartagal, en Salta, donde las autoridades han secuestrado dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la causa.

El procedimiento fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal salteño, que detalló que los operativos se realizaron en el Distrito Judicial Norte. Esta acción forma parte de la investigación por el crimen perpetrado por un adolescente de 15 años, identificado como Gino C., quien asesinó a su compañero Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros estudiantes dentro del establecimiento educativo.

Según la investigación, el atacante habría actuado influenciado por comunidades virtuales vinculadas a discursos violentos, lo que llevó a los investigadores a profundizar en la búsqueda de posibles conexiones digitales. De acuerdo con información publicada por Once TV Salta, se ha detectado una presunta red de agitadores virtuales, lo que motivó la orden de allanamientos en domicilios de Tartagal.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Menores a cargo del juez Aníbal Burgos y supervisados por el fiscal Pablo Cabot. Durante los operativos, se realizaron inspecciones y registros destinados a preservar evidencia digital que podría aportar datos clave para la investigación judicial.

En los domicilios allanados se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes tecnológicos, los cuales se encuentran actualmente bajo análisis. Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que, tras una primera evaluación, surgieron referencias relacionadas únicamente con la causa de Santa Fe, descartándose en principio la existencia de un hecho independiente que represente un riesgo para la comunidad salteña.

Además, el organismo ha informado que se han adoptado medidas urgentes de resguardo y protección de menores, con la intervención de la Asesoría de Incapaces y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. También se ha dispuesto una consigna policial fija en uno de los domicilios involucrados y se prevé una audiencia ante el Juzgado de Menores, con la participación del adolescente investigado, sus padres, representantes de la Fiscalía y la asesora interviniente.