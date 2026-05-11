Denunciaron a Carolina Losada por su proyecto sobre “falsas denuncias” en casos de violencia de género

La lista de delitos que se le imputan a la senadora de la UCR es larga: coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

Hoy 21:13

Un grupo de reconocidos profesionales de distintas disciplinas y referentes en Derechos Humanos presentó una denuncia contra la senadora nacional de la UCR Carolina Losada a raíz del proyecto de su autoría que apunta endurecer las penas por "falsas denuncias" y "falsos testimonios" en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

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La presentación fue radicada en la Justicia Federal y es liderada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora e investigadora Dora Barrancos.

La senadora santafesina fue denunciada como presunta responsable de “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”.

La lista de delitos que se le imputan es larga: además de coacción aparecen mencionados el encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

Según señalan, el proyecto de ley presentada por Losada carece de respaldo estadístico, ya que el fenómeno de las "falsas denuncias" y "falsos testimonios" tiene una incidencia muy marginal, según consignó un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.

Este estudio se realizó sobre la base de un relevamiento de más de 8 millones de casos penales correspondientes a 17 provincias del país entre el 2023 y el 2025.

De acuerdo al informe, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por supuestas "falsas denuncias", lo que representa apenas el 0,09% del total de 8.254.672 casos penales, y arroja un promedio de una cada 1.098 causas.

En el caso de los "falsos testimonios", la tasa es del 0.025% del total, es decir, uno cada 3.940 causas.

"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal", apuntan los autores de la denuncia contra Losada.

Por otra parte, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole, como patrimoniales o laborales, y no se asocian a violencia de género o intrafamiliar, que es el núcleo que despertó el interés de la senadora radical para presentar su proyecto de ley.

La denuncia también lleva la firma de un importante número de referentes de distintos ámbitos de los Derechos Humanos como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.