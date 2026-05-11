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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAY 2026 | 16º
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Suspendieron el partido entre Yanda FC y Mitre en Huaico Hondo por incidentes

El encuentro fue interrumpido a los 15 minutos del primer tiempo luego de disturbios provocados desde afuera del estadio. El Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña deberá definir qué ocurrirá con el partido.

Hoy 19:55
Incidentes Liga Santiagueña

El partido entre Yanda FC y Mitre en Huaico Hondo fue suspendido este lunes a los 15 minutos del primer tiempo debido a incidentes registrados en las inmediaciones del estadio donde se disputaba el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

De acuerdo a lo manifestado, hinchas de Estudiantes arrojaron piedras desde el exterior del estadio, generando una situación de tensión que obligó a detener el juego.

El compromiso se disputaba a puertas cerradas, pero pese a ello la policía no logró controlar los incidentes en las afueras del escenario deportivo. Por cuestiones de seguridad y para resguardar la integridad física de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y demás protagonistas, se tomó la decisión de suspender definitivamente el encuentro.

Ahora será el Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña el encargado de analizar los informes arbitrales y policiales para determinar cómo continuará la situación y qué resolución se adoptará respecto al partido válido por la Zona Capital.

PROGRAMACIÓN FECHA 5

Domingo 10

  • Central Córdoba 1-1 Unión Santiago 
  • Comercio 1-3 Estudiantes 
  • Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago 
  • Villa Unión 2-1 Banfield 
  • Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández 
  • Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres
  • Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres

Lunes 11

  • Yanda vs. Mitre (Suspendido)
    Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)
    Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre Yanda FC

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