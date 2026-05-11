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Ruta 21: dos personas resultaron lesionadas tras un confuso accidente

El hecho ocurrió pasada la medianoche, cerca de Canal Melero. Los heridos aseguraron haber sido embestidos por un vehículo que se habría dado a la fuga.

Hoy 08:21

Un confuso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes sobre Ruta 21 dejó como saldo dos personas lesionadas, en un hecho que es materia de investigación por parte de la Policía.

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El episodio se registró pasada la medianoche, poco antes de llegar a Canal Melero, donde dos hombres fueron hallados con distintas lesiones al costado del camino.

Según manifestaron los propios damnificados, habrían sido embestidos por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar tras el impacto. Sin embargo, al arribar los efectivos policiales no encontraron rastros del rodado involucrado, por lo que las circunstancias del hecho aún no están del todo claras.

Ante esta situación, se inició una investigación para tratar de determinar cómo se produjo el accidente y establecer la participación de terceros.

Los lesionados fueron asistidos por personal de la ambulancia municipal y trasladados a la guardia del Hospital local, donde quedaron en observación. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad al momento de ser atendidos.

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