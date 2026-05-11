Buscan desesperadamente a “Arturo”, un gatito perdido en el barrio Centro

El animal desapareció en la zona de Mendoza y 24 de Septiembre. Su familia pidió la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

Hoy 08:48

Una familia del barrio Centro de la ciudad Capital atraviesa horas de angustia tras la desaparición de “Arturo”, un gatito que se perdió en inmediaciones de calles Mendoza y 24 de Septiembre.

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Según indicaron sus dueños, el felino es de color miel, tiene aproximadamente 6 años y está castrado. Desde el momento de su desaparición comenzaron una intensa búsqueda por la zona, aunque hasta ahora no lograron encontrarlo.

Ante la preocupación, la familia decidió acudir a la solidaridad de los vecinos y pidió colaboración para difundir la búsqueda y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Quienes hayan visto a Arturo o tengan información sobre dónde podría estar, pueden comunicarse a los teléfonos 3856773485 o 3854992794.