Buscan desesperadamente a “Arturo”, un gatito perdido en el barrio Centro

El animal desapareció en la zona de Mendoza y 24 de Septiembre. Su familia pidió la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.
Una familia del barrio Centro de la ciudad Capital atraviesa horas de angustia tras la desaparición de “Arturo”, un gatito que se perdió en inmediaciones de calles Mendoza y 24 de Septiembre.
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Según indicaron sus dueños, el felino es de color miel, tiene aproximadamente 6 años y está castrado. Desde el momento de su desaparición comenzaron una intensa búsqueda por la zona, aunque hasta ahora no lograron encontrarlo.
Ante la preocupación, la familia decidió acudir a la solidaridad de los vecinos y pidió colaboración para difundir la búsqueda y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.
Quienes hayan visto a Arturo o tengan información sobre dónde podría estar, pueden comunicarse a los teléfonos 3856773485 o 3854992794.