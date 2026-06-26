Scaloni prepara una formación inédita para enfrentar a Jordania

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Paraguay 0
Australia 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo D
Turquía 3
Estados Unidos 2
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Noruega -
Francia -
26 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Senegal -
Irak -
26 / 06 / 2026
21:00 Grupo H
Uruguay -
España -
26 / 06 / 2026
21:00 Grupo H
Cabo Verde -
Arabia Saudita -
26 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

Scaloni prepara una formación inédita para enfrentar a Jordania

Con Argentina ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador planea una amplia rotación para el último partido del Grupo J.

Hoy 11:15

Con el primer puesto del Grupo J asegurado y el boleto a los 16avos de final en el bolsillo, Lionel Scaloni aprovechará el duelo del sábado ante Jordania para administrar cargas físicas y darles minutos a varios futbolistas que todavía no tuvieron protagonismo en el Mundial 2026. El objetivo es llegar con el plantel en óptimas condiciones al cruce del 3 de julio, en Miami.

El entrenador de la Selección Argentina ya había anticipado su intención de rotar el equipo. "Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. La idea es darle la posibilidad de que juegue la mayoría, creo que lo merecen", expresó luego de asegurar la clasificación. Además de preservar a los habituales titulares, también busca evitar riesgos con los jugadores que están al límite de amarillas, como Leandro Paredes y Facundo Medina, quienes podrían perderse el próximo encuentro si vuelven a ser amonestados.

En la práctica del jueves, Scaloni probó un mediocampo integrado por Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, dos futbolistas que aún no debutaron en la Copa del Mundo, acompañados por Giuliano Simeone y Nicolás González por las bandas. En defensa, la idea es cuidar a varios titulares, por lo que ensayó con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, quien necesita sumar rodaje tras recuperarse de una lesión muscular. En el arco continuaría Emiliano Martínez.

La gran duda: ¿juega Messi?

La principal incógnita pasa por Lionel Messi. Como es habitual, Scaloni hablará con el capitán antes de tomar una decisión definitiva. Si bien el cuerpo técnico considera que al rosarino le hace bien mantener continuidad, también busca dosificar esfuerzos pensando en la fase eliminatoria. Por eso, no se descarta que sume minutos ingresando desde el banco de suplentes.

En ofensiva, el entrenador ensayó con Julián Álvarez y Nico Paz, aunque el lugar del joven mediocampista podría ser ocupado por Messi si finalmente es titular. Además, existe la posibilidad de que durante el encuentro ingresen Valentín Barco y Flaco López, completando así el objetivo de que todos los jugadores de campo del plantel tengan minutos en este Mundial, tal como ocurrió en Qatar 2022.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Nico Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.

TEMAS Mundial 2026 Lionel Scaloni
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