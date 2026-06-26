Scaloni prepara una formación inédita para enfrentar a Jordania

Con Argentina ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador planea una amplia rotación para el último partido del Grupo J.

Hoy 11:15

Con el primer puesto del Grupo J asegurado y el boleto a los 16avos de final en el bolsillo, Lionel Scaloni aprovechará el duelo del sábado ante Jordania para administrar cargas físicas y darles minutos a varios futbolistas que todavía no tuvieron protagonismo en el Mundial 2026. El objetivo es llegar con el plantel en óptimas condiciones al cruce del 3 de julio, en Miami.

El entrenador de la Selección Argentina ya había anticipado su intención de rotar el equipo. "Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. La idea es darle la posibilidad de que juegue la mayoría, creo que lo merecen", expresó luego de asegurar la clasificación. Además de preservar a los habituales titulares, también busca evitar riesgos con los jugadores que están al límite de amarillas, como Leandro Paredes y Facundo Medina, quienes podrían perderse el próximo encuentro si vuelven a ser amonestados.

En la práctica del jueves, Scaloni probó un mediocampo integrado por Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, dos futbolistas que aún no debutaron en la Copa del Mundo, acompañados por Giuliano Simeone y Nicolás González por las bandas. En defensa, la idea es cuidar a varios titulares, por lo que ensayó con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, quien necesita sumar rodaje tras recuperarse de una lesión muscular. En el arco continuaría Emiliano Martínez.

La gran duda: ¿juega Messi?

La principal incógnita pasa por Lionel Messi. Como es habitual, Scaloni hablará con el capitán antes de tomar una decisión definitiva. Si bien el cuerpo técnico considera que al rosarino le hace bien mantener continuidad, también busca dosificar esfuerzos pensando en la fase eliminatoria. Por eso, no se descarta que sume minutos ingresando desde el banco de suplentes.

En ofensiva, el entrenador ensayó con Julián Álvarez y Nico Paz, aunque el lugar del joven mediocampista podría ser ocupado por Messi si finalmente es titular. Además, existe la posibilidad de que durante el encuentro ingresen Valentín Barco y Flaco López, completando así el objetivo de que todos los jugadores de campo del plantel tengan minutos en este Mundial, tal como ocurrió en Qatar 2022.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Nico Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.