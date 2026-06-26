En un duelo que promete, la Uruguay de Bielsa se juega la clasificación ante España

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La Celeste necesita una victoria para avanzar a los 16avos de final, mientras que la Roja buscará un triunfo que le permita quedarse con el primer puesto del Grupo H. El encuentro se disputará desde las 21.00 en el Estadio Guadalajara.
Uruguay afrontará este viernes un compromiso determinante frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 21.00 en el Estadio Guadalajara, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán un triunfo imprescindible para seguir en carrera, mientras que los europeos intentarán asegurar el liderazgo de la zona.
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La Celeste llegó a la Copa del Mundo en medio de algunos cortocircuitos entre el plantel y el entrenador argentino. En sus dos primeras presentaciones igualó 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde, resultados que la dejaron con apenas dos puntos y sin margen de error. Además, Ronald Araújo evolucionó favorablemente de una lesión muscular, pero no estará disponible para este encuentro.
Por el lado de España, el equipo de Luis de la Fuente comenzó el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, aunque reaccionó con una contundente goleada 4-0 sobre Arabia Saudita. Con cuatro unidades, la Roja depende de sí misma para terminar como líder del grupo y contará desde el inicio con Lamine Yamal, quien dejó atrás las dudas físicas y será titular en un partido clave.
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.