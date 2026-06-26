En un duelo que promete, la Uruguay de Bielsa se juega la clasificación ante España

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Paraguay 0
Australia 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo D
Turquía 3
Estados Unidos 2
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Noruega -
Francia -
26 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Senegal -
Irak -
26 / 06 / 2026
21:00 Grupo H
Uruguay -
España -
26 / 06 / 2026
21:00 Grupo H
Cabo Verde -
Arabia Saudita -
26 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

En un duelo que promete, la Uruguay de Bielsa se juega la clasificación ante España

La Celeste necesita una victoria para avanzar a los 16avos de final, mientras que la Roja buscará un triunfo que le permita quedarse con el primer puesto del Grupo H. El encuentro se disputará desde las 21.00 en el Estadio Guadalajara.

26/06/2026

Uruguay afrontará este viernes un compromiso determinante frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 21.00 en el Estadio Guadalajara, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán un triunfo imprescindible para seguir en carrera, mientras que los europeos intentarán asegurar el liderazgo de la zona.

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La Celeste llegó a la Copa del Mundo en medio de algunos cortocircuitos entre el plantel y el entrenador argentino. En sus dos primeras presentaciones igualó 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde, resultados que la dejaron con apenas dos puntos y sin margen de error. Además, Ronald Araújo evolucionó favorablemente de una lesión muscular, pero no estará disponible para este encuentro.

Por el lado de España, el equipo de Luis de la Fuente comenzó el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, aunque reaccionó con una contundente goleada 4-0 sobre Arabia Saudita. Con cuatro unidades, la Roja depende de sí misma para terminar como líder del grupo y contará desde el inicio con Lamine Yamal, quien dejó atrás las dudas físicas y será titular en un partido clave.

Probables formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Uruguay vs. España: hora, TV y estadio

  • Hora: 21.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Estadio: Estadio Guadalajara

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