Detuvieron a un joven tras una violenta pelea en la zona de las ex vías de Añatuya

El procedimiento se realizó luego de que efectivos policiales intervinieran para disolver una gresca en cercanías de la pasarela ferroviaria. El resto de los involucrados logró escapar.

26/06/2026

La tranquilidad del centro de Añatuya se vio alterada durante la noche del jueves, cuando un grupo de jóvenes protagonizó una violenta pelea en el sector de las ex vías del ferrocarril, lo que motivó un importante despliegue policial y terminó con un detenido.

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El incidente ocurrió en las inmediaciones de la pasarela ferroviaria, a pocos metros de la Sala de Monitoreo, desde donde se emitió el alerta por los disturbios. De inmediato, personal de Prevención y de la Unidad Ciclística de la Departamental N° 13 se dirigió al lugar.

En un primer momento, los efectivos no encontraron a los protagonistas de la gresca. Sin embargo, tras recabar datos aportados por testigos y realizar un recorrido por la zona, lograron ubicarlos sobre avenida Dumas y las vías, donde continuaban enfrentándose.

Al advertir la presencia policial, la mayoría de los involucrados escapó a pie por calles cercanas. No obstante, uno de ellos fue interceptado tras ofrecer resistencia al procedimiento.

El aprehendido fue identificado como un joven de 25 años, de apellido Roldán, conocido con el alias de "Indio" y domiciliado en el barrio Colonia San Francisco. De acuerdo con fuentes policiales, posee antecedentes delictivos.

Tras ser reducido, fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 41, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

En tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar al resto de los participantes de la pelea, mediante el análisis de registros fílmicos y testimonios recogidos en el lugar.