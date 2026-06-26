Florencia Peña reclama $200 millones tras su salida de Luzu TV

La conductora pediría el pago total del contrato que tenía acordado hasta 2026, equivalente a unos 150 mil dólares, según trascendió en medios.

Hoy 10:31

Florencia Peña quedó involucrada en un escándalo luego de difundir una fake news sobre la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, y se reveló cuál es la millonaria cifra que le reclamará a Nico Occhiato tras dejar de formar parte del programa "El Show del Verano" que conducía en Luzu TV junto a Marley.

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Según informaron en su momento a través de un comunicado, las autoridades de Luzu TV decidieron desvincular a todos los responsables involucrados, mientras que la actriz tomó la decisión de dar un paso al costado por su propia cuenta.

Sin embargo, lejos de dejar el tema atrás, Ángel de Brito volvió a reconfirmar que Flor Peña le iniciará acciones legales al canal en LAM (América TV) y dio a conocer el monto que reclamará. De esta manera, contó que el monto asciende a 200 millones de pesos, es decir, 150 mil dólares.

La cifra que reclama la actriz es la misma que tenía arreglada hasta diciembre de 2026 cuando finalizaba su contrato. Por este motivo, Ángel de Brito afirmó que "está pidiendo la totalidad de su contrato", pero no será más que eso.

Las opiniones estuvieron divididas por parte de las angelitas y Denise Dumas remarcó que para ella "no lo va a ganar".