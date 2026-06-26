Motochorros le apuntaron a la cabeza a un menor durante un violento robo

Dos delincuentes en una moto roja los emboscaron y el acompañante le apuntó con una pistola a un adolescente de 15 años.

26/06/2026

Un grave y violento episodio de inseguridad bajo la modalidad de "motochorros" fue denunciado en una dependencia policial de la zona sur de la ciudad Capital.

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Un vecino y su familia fueron sorprendidos por delincuentes armados en la puerta de su propia casa, sufriendo la pérdida de diversas pertenencias tras ser amenazados de muerte, especialmente un menor de 15 años.

El hecho delictivo se registró en un domicilio ubicado en Manzana 52, Lote 12 del barrio Siglo XX. La denuncia policial formal fue asentada ayer por la tarde en la dependencia correspondiente.

Según informaron fuentes policiales vinculadas al caso, la víctima —identificada como Sergio René Darío Gómez, de 52 años— regresaba a su hogar junto a su grupo familiar luego de realizar unas compras. En los precisos momentos en que se disponían a abrir la puerta de ingreso de la vivienda, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida.

De manera imprevista, aparecieron en escena dos sujetos en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color rojo. Ambos delincuentes circulaban con cascos colocados y vestían camperas de abrigo inflables (tipo "chorizo"), describiendo los damnificados que eran de contextura física delgada.

Armados

Sin mediar palabra, el delincuente que viajaba como acompañante descendió rápidamente del rodado, extrajo de entre sus prendas de vestir un arma de fuego —aparentemente una pistola— y le apuntó directamente a la cabeza del hijo del denunciante, un adolescente de 15 años.

Bajo amenazas de muerte y con extrema agresividad, el asaltante exigió la entrega inmediata de todos los elementos de valor.

Ante el shock de la situación y con el único fin de proteger la integridad del menor, la familia no ofreció resistencia. El malviviente logró apoderarse de dos bolsas que contenían prendas de vestir varias y de una billetera que guardaba diversas tarjetas de crédito, para luego darse a la fuga junto a su cómplice a alta velocidad con rumbo desconocido.

Las actuaciones policiales de rigor quedaron a cargo de la Comisaria 51. En el plano judicial, el caso ya se encuentra en manos del fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, quien fue debidamente informado sobre los pormenores del asalto.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el fiscal del caso solicitó una serie de medidas, entre las que se incluirían el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar y detener a los autores desconocidos.