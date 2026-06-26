Se cumplen 15 años del histórico descenso de River

El 26 de junio de 2011 quedó marcado para siempre en la historia del fútbol argentino. Tras perder la Promoción frente a Belgrano, el Millonario descendió por primera vez de categoría.

Hoy 11:58

El 26 de junio de 2011 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de River Plate. Ese día, el conjunto de Núñez perdió la categoría por primera vez en su historia tras empatar 1-1 con Belgrano en el Monumental, resultado que selló el descenso al Nacional B luego de la derrota 2-0 sufrida en el partido de ida en Córdoba.

El descenso fue la consecuencia de varias temporadas irregulares y del sistema de promedios, que condenó al equipo pese a realizar una campaña que incluso lo había dejado cerca de clasificar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la caída como local ante Lanús en la última fecha del Clausura 2011 obligó al Millonario a disputar la Promoción, mientras Olimpo aseguró su permanencia tras vencer a Quilmes.

En el encuentro de ida, disputado el 22 de junio en el estadio de Belgrano, el conjunto cordobés se impuso 2-0 con goles de César Mansanelli y César "Picante" Pereyra. En la revancha, Mariano Pavone abrió rápidamente el marcador para River e ilusionó a los hinchas con la remontada, pero Guillermo Farré empató el encuentro en el segundo tiempo y dejó al equipo de Juan José López sin respuestas. Minutos más tarde, el propio Pavone desperdició un penal que pudo haber cambiado la historia.

Aquel domingo frío de Buenos Aires marcó un antes y un después para River. Lejos de quedar golpeado para siempre, el club consiguió el ascenso al año siguiente y comenzó una etapa de reconstrucción que lo llevó a conquistar nuevamente la Copa Libertadores, levantar otros títulos internacionales y consolidarse otra vez entre los grandes protagonistas del fútbol sudamericano.