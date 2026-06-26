Franco Colapinto cerró el viernes 16º en la FP2 del Gran Premio de Austria

En el circuito de Spielberg, el argentino tuvo un alentador inicio que le permitió meterse dentro de los 10 mejores, pero en la segunda prueba no pudo repetir el buen arranque. El más rápido fue nuevamente el Mercedes de Antonelli.

Hoy 13:16

Se completó el primer día del Gran Premio austríaco en el circuito de Red Bull Ring, y el argentino Franco Colapinto se ubicó 16.° a bordo del Alpine A526 que no tuvo la misma performance de la práctica inicial, a pesar de algunos ajustes y modificaciones en las suspensiones que le realizaron los mecánicos durante la segunda sesión cronometrada, en donde registró 1m08s831 cuando utilizó el segundo juego de neumáticos de compuesto blando.

El argentino hizo con las gomas «rojas» dos tandas de tres vueltas cada una, evidenciando así un buen funcionamiento del coche con este compuesto en los 4.326 metros del trazado de Spielberg; El resto de la sesión, en el comienzo y en el final, utilizó tres set de neumáticos duros, con los cuales giró por arriba de los 70 segundos, buscando equilibrar la prestación y trabajando para el ritmo de carrera con tanques llenos, como lo hizo en los minutos finales.

Colapinto quedó a 1s817 de Kimi Antonelli (Mercedes), en tanto que su compañero Pierre Gasly se colocó 11.°, con un registro de 1m08s376, y a diferencia del pilarense enfocado en probar el rendimiento con neumáticos medios; estos datos serán cotejados por los respectivos ingenieros de ambos pilotos para analizar el nivel de degradación del caucho por las altas temperaturas (45°C en pista y 31°C de ambiente) y qué estrategia será la más sólida durante la clasificación y carrera.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica

Las mejoras que llevó Alpine F1 Team dieron una primera referencia en el rendimiento de los Alpine A526, y que le permitió a Franco Colapinto concretar un evaluar el rendimiento de su máquina con la cual marcó en la mejor de las 26 vueltas que dio 1m08s962, quedando 8° durante la práctica que se realizó en el circuito Red Bull Ring y que inició la actividad del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se desarrolló con casi 50°C en pista y 30°C de temperatura ambiente.

Colapinto cumplió durante el primer tercio de la sesión una docena de giros en la pista de 4.326 metros, trabajando en su máquina con un alerón de anterior diseño y utilizando tres juegos de neumáticos medios «0Km.», marcando en la mejor vuelta 1m10s450. Si bien al retornar a boxes, los mecánicos e ingenieros se abocaron en chequear el coche, y revisar un inconveniente en el sector posterior en tanto se modificaba la configuración aerodinámica reemplazando el kit de alas delanteras y el alerón trasero, esa situación no alteró su performance.

Tras casi 15 minutos, el piloto argentino retornó a la pista y con el primer juego de neumáticos blandos su coche se mostró más afirmado en el trazado de Spielberg con esa carga delantera, pudiendo girar por debajo de los 70 segundos; al colocar otro juego de color rojo, Colapinto mantuvo el ritmo y repitiendo sus vueltas en la décima, siéndole cronometrado el mejor tiempo con el anterior set de compuesto blando, registro que lo posicionó en el Top10, quedando a 1s166 de Kimi Antonelli (Mercedes) y aventajando por 0s584 a su compañero Pierre Gasly quien se ubicó 14.° .

Luego usó un tercer juego pero solo chequeó por un giro el andar del A526 N°43 y en el cierre el pilarense giró con neumáticos medios nuevos conduciendo el auto con mayor carga de combustible a fin de cotejar la performance y analizar posteriormente con los ingenieros de la escuadra de Enstone los datos para continuar la evolución en la segunda práctica del día.

Horarios del Gran Premio de Austria para Argentina

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

7.30 Clasificación: 11.00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10.00

La actividad del Gran Premio de Austria podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+, Fox Sports y el streaming oficial de la Fórmula 1.