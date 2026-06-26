Día Nacional de la Prueba de VIH: conocer es cuidar, saber es un derecho

El Ministerio de Salud recuerda que el test rápido de VIH es gratuito, voluntario y confidencial en toda la provincia. La detección temprana permite acceder a tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida.

Hoy 14:20

En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, que se conmemora cada 27 de junio, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero recuerda la importancia del acceso al diagnóstico oportuno como una herramienta clave para la prevención, el cuidado y la respuesta integral frente al VIH.

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En la provincia, el test rápido de VIH se realiza de manera gratuita, voluntaria y confidencial en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), hospitales y consultorios de adolescencia de todo el territorio. Esta estrategia busca acercar el diagnóstico a cada comunidad y garantizar el derecho de las personas a conocer su estado serológico.

Desde la cartera sanitaria destacaron que saber el resultado brinda tranquilidad, permite acceder al acompañamiento adecuado y, cuando corresponde, iniciar un tratamiento oportuno.

A pesar de los avances científicos y la disponibilidad de tratamientos altamente eficaces, las autoridades sanitarias advierten que muchas personas aún llegan al diagnóstico de manera tardía. Por este motivo, se insiste en la importancia de realizarse la prueba, ya que el VIH puede no presentar síntomas durante años y la única forma de detectarlo es mediante el test.

Actualmente, con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, el VIH es una condición crónica con la que se puede vivir plenamente, estudiar, trabajar, formar una familia y desarrollar proyectos de vida.

La jornada también apunta a derribar prejuicios. El estigma y la discriminación continúan siendo una de las principales barreras para el acceso al diagnóstico, al tratamiento y al acompañamiento. Por eso, remarcan la importancia de promover el testeo y garantizar espacios de atención respetuosos, confidenciales y libres de discriminación.

La ciencia demostró que las personas con VIH que realizan tratamiento y alcanzan una carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual. Este concepto, conocido como Indetectable = Intransmisible (I=I), cambió el abordaje del VIH y refuerza la importancia del diagnóstico temprano.

“Hacerse la prueba es la única manera de saber. Conocer es cuidar”.