En vivo: Francia y Noruega definen el primer puesto del Grupo I del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
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|0
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|3
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|1
|-1
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|4
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|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
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|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
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|0
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|2
|2
|3
|3
|
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|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
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|1
|4
|
|1
|0
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|1
|2
|3
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|
|1
|0
|0
|1
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|3
|2
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|GC
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
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|0
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|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
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|1
|1
|0
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|1
|0
|1
|3
|3
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|1
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|1
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|0
|1
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Con el boleto asegurado a los 16avos de final, ambas selecciones se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Boston Stadium para definir quién se queda con el liderazgo de la zona. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Desde las 16.00, en el Boston Stadium, los dos equipos buscarán quedarse con el primer puesto de la zona luego de haber asegurado anticipadamente su clasificación a los 16avos de final. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
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