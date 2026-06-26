Argentina envió brigadistas y perros rescatistas a Venezuela para asistir tras los terremotos

Un contingente de la Fuerza Aérea partió hacia el país caribeño con especialistas en rescate, binomios caninos y equipos de apoyo. En una segunda etapa podrían sumarse plantas potabilizadoras y personal sanitario.

Hoy 16:05

El Gobierno argentino desplegó un operativo de asistencia humanitaria hacia Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras los terremotos que afectaron distintas zonas del país. El contingente partió a bordo de un avión Embraer de la Fuerza Aérea Argentina con destino a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua.

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La misión está integrada por 26 brigadistas y cuatro perros especialmente entrenados para la búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Defensa, en conjunto con la Cancillería y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según informaron fuentes oficiales, el equipo cuenta con capacidad para intervenir en escenarios de estructuras colapsadas, mediante binomios conformados por rescatistas y perros adiestrados, además de personal de apoyo veterinario, médicos y enfermeros.

Asimismo, las autoridades adelantaron que también se puso a disposición de Venezuela plantas potabilizadoras de agua y especialistas en emergencias y catástrofes, recursos que podrían formar parte de un segundo envío según las necesidades que se detecten en el terreno.

Antes del despegue desde la Base Aérea de El Palomar, el ministro de Defensa, Carlos Presti, despidió a la delegación y destacó el compromiso del personal. "Estamos desplegando esta primera respuesta que en pocas horas estará dando una mano a tanta gente que lo necesita. Van oficiales, suboficiales y soldados que llevan nuestra bandera", expresó.

El operativo será encabezado por el comandante del Conjunto de Protección Civil en Emergencias, coronel Miguel Ángel Wissinger, quien explicó que los rescatistas viajaron equipados con herramientas especiales para remover escombros una vez que los perros detecten posibles sobrevivientes.

El jefe del contingente también anticipó que un segundo grupo podría trasladar dos plantas potabilizadoras de agua y un equipo sanitario integrado por emergentólogos, traumatólogos, enfermeros y personal auxiliar, con el objetivo de reforzar la asistencia a la población afectada.

Finalmente, Wissinger destacó el espíritu de cooperación internacional que caracteriza este tipo de misiones y remarcó el principal objetivo del despliegue argentino: "Con que nosotros salvemos una vida, el operativo ya será un éxito", afirmó.