VIDEO | El momento en que el Tren de la Costa embistió el vehículo de Ernestina Pais

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y difundida por la Municipalidad de San Isidro en el marco de la investigación del accidente.

Hoy 13:13

En las últimas horas salieron a la luz las imágenes del trágico accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais. Desde la Municipalidad de San Isidro dieron a conocer el video del momento en el que la conductora pasa por el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La grabación muestra que el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

De acuerdo los resultados del informe preliminar de la autopsia, la periodista murió a causa de “un traumatismo encefalocraneano grave“.

Los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.