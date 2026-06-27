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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 18º
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VIDEO | El momento en que el Tren de la Costa embistió el vehículo de Ernestina Pais

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y difundida por la Municipalidad de San Isidro en el marco de la investigación del accidente.

Hoy 13:13
Ernestina

En las últimas horas salieron a la luz las imágenes del trágico accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais. Desde la Municipalidad de San Isidro dieron a conocer el video del momento en el que la conductora pasa por el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

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La grabación muestra que el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

De acuerdo los resultados del informe preliminar de la autopsia, la periodista murió a causa de “un traumatismo encefalocraneano grave“.

Los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

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