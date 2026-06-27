La formación de Argentina vs. Jordania: Messi irá al banco y Scaloni apuesta por un equipo alternativo

La Selección Argentina cerrará el Grupo J del Mundial 2026 este sábado en Dallas. Ya clasificada primera, la Albiceleste tendrá mayoría de suplentes y Dibu Martínez sería el único titular habitual.

Hoy 12:10

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Jordania, desde las 23.00, en el Dallas Stadium, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni prepara una formación alternativa para cerrar la fase inicial.

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El entrenador confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi será suplente. La idea del cuerpo técnico es darle minutos a futbolistas que no fueron titulares en los dos primeros partidos y preservar a varios habituales de cara al cruce de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, que se jugará el próximo viernes 3 de julio, a las 19.00, en Miami.

Tras la victoria 2 a 0 ante Austria y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró el primer lugar de la zona. Por eso, Scaloni aprovechará el último partido del grupo para rotar y observar variantes.

De acuerdo a lo visto en las últimas prácticas, el equipo será prácticamente alternativo, aunque Emiliano “Dibu” Martínez volvería a ser titular y sería el único que repetiría desde el arranque.

En defensa, Gonzalo Montiel ocuparía el lateral derecho, ya recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió estar ante Austria. Lo acompañarían Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Leandro Paredes sería el volante central, pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para los dieciseisavos. A su lado estaría Exequiel Palacios, mientras que Giuliano Simeone jugaría por derecha y Giovani Lo Celso por izquierda.

En ataque, la principal duda pasa por el acompañante de Julián Álvarez, quien está confirmado como titular. Nico Paz aparece como el principal candidato para reemplazar a Messi desde el inicio, aunque Lautaro Martínez también es una alternativa.

Messi, en principio, tendría rodaje durante el complemento, dependiendo del desarrollo del partido y de la decisión final del cuerpo técnico.

La probable formación de Argentina vs. Jordania

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz o Lautaro Martínez; y Julián Álvarez.

Argentina cerrará la fase de grupos con el objetivo de cuidar piernas, repartir minutos y llegar de la mejor manera al inicio de los mano a mano, donde ya no habrá margen de error.