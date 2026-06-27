VIDEO | El conmovedor rescate de un bebé de 18 días y su mamá tras el derrumbe de un edificio en Venezuela

Madre e hijo fueron encontrados con vida entre los escombros luego de los terremotos que afectaron la ciudad de La Guaira. El operativo quedó registrado en un video que emociona al mundo.

Hoy 13:34

Un bebé de apenas 18 días fue rescatado con vida de un edificio derrumbado en La Guaira, la ciudad venezolana más afectada por los dos terremotos que sacudieron la costa norte del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se realizó 32 horas después de los sismos, que dejaron al menos 920 muertos y miles de heridos o desaparecidos.

El rescate ocurrió la noche del viernes, bajo la luz de un foco y entre los aplausos de los presentes.

Un video que se viralizó muestra a los rescatistas y voluntarios trabajando sobre los escombros y pasando al bebé, envuelto en una manta, de mano en mano antes de limpiarlo cuidadosamente con pañuelos.

Según el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el recién nacido salió ileso tras permanecer atrapado durante más de un día. La madre del niño fue rescatada una hora después.