Marcelo Gallardo pica en punta para suceder a Bielsa en la Selección de Uruguay

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Marcelo Gallardo pica en punta para suceder a Bielsa en la Selección de Uruguay

Tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, la AUF ya tiene al Muñeco como uno de los principales apuntados para iniciar un nuevo ciclo.

Hoy 14:58

La eliminación de Uruguay en la primera ronda del Mundial 2026 aceleró un escenario que parecía inevitable: Marcelo Bielsa no seguiría al frente de la Celeste. En ese contexto, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya empezó a mirar posibles sucesores y un nombre aparece por encima del resto: Marcelo Gallardo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Muñeco, que actualmente atraviesa su primera experiencia como comentarista durante la Copa del Mundo, viene de una dura salida de River hace apenas cuatro meses y podría tener ahora su primera experiencia como entrenador de una selección.

Según trascendió en las últimas horas, ya hubo un primer acercamiento entre la AUF y el entorno de Gallardo, con sensaciones iniciales positivas. Por ahora se trata de sondeos preliminares, aunque desde ambos lados entienden que existen chances de que las negociaciones puedan avanzar.

Gallardo, un nombre fuerte para la Celeste

La figura de Gallardo tiene un vínculo especial con el fútbol uruguayo. En Nacional cerró su carrera como futbolista e inició su camino como entrenador, por lo que conoce de cerca el ambiente del fútbol charrúa.

Tras dejar River como jugador en 2010, disputó su último año en el Bolso, donde se consagró campeón del Torneo Clausura y del Campeonato Uruguayo. Luego colgó los botines y pasó directamente al banco de suplentes del club.

En 2012, durante su única temporada como técnico de Nacional, volvió a ganar el Campeonato Uruguayo antes de decidir no renovar su contrato para continuar su formación como entrenador en Europa.

Después de dos años de preparación, llegó a River, donde construyó el ciclo más exitoso de la historia moderna del club.

El vínculo con Bielsa

La posible llegada de Gallardo también tiene un condimento particular por su relación futbolística con Marcelo Bielsa. El Loco fue uno de sus mentores y el último entrenador que lo convocó a la Selección Argentina en 2003.

Además, Bielsa lo llevó al Mundial 2002, por lo que una eventual sucesión tendría una fuerte carga simbólica: Gallardo podría ocupar el lugar de uno de los técnicos que marcó parte de su carrera como futbolista.

La salida de Bielsa, el paso previo

Más allá del interés concreto por Gallardo, en Uruguay todavía deben resolverse los términos de la salida de Bielsa, tras una eliminación que golpeó fuerte al seleccionado.

La Celeste quedó afuera en la fase de grupos de manera prematura e inesperada, un desenlace que profundizó los cuestionamientos y abrió la puerta a un nuevo ciclo.

Por ahora, el Muñeco aparece como uno de los principales candidatos, aunque el proceso recién comienza. Una vez que se concrete la desvinculación de Bielsa, la AUF avanzará con mayor firmeza en la búsqueda del próximo entrenador de Uruguay.

TEMAS Uruguay Marcelo Gallardo Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final
  2. 2. Mundial 2026: las 11 selecciones que ya quedaron eliminadas
  3. 3. “No me toquen”, las últimas palabras de Ernestina Pais antes de morir tras ser arrollada por un tren
  4. 4. La formación de Argentina vs. Jordania: Messi irá al banco y Scaloni apuesta por un equipo alternativo
  5. 5. Identificaron al camionero que murió en el trágico choque e incendio sobre la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT