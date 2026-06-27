Marcelo Gallardo pica en punta para suceder a Bielsa en la Selección de Uruguay

Tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, la AUF ya tiene al Muñeco como uno de los principales apuntados para iniciar un nuevo ciclo.

Hoy 14:58

La eliminación de Uruguay en la primera ronda del Mundial 2026 aceleró un escenario que parecía inevitable: Marcelo Bielsa no seguiría al frente de la Celeste. En ese contexto, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya empezó a mirar posibles sucesores y un nombre aparece por encima del resto: Marcelo Gallardo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Muñeco, que actualmente atraviesa su primera experiencia como comentarista durante la Copa del Mundo, viene de una dura salida de River hace apenas cuatro meses y podría tener ahora su primera experiencia como entrenador de una selección.

Según trascendió en las últimas horas, ya hubo un primer acercamiento entre la AUF y el entorno de Gallardo, con sensaciones iniciales positivas. Por ahora se trata de sondeos preliminares, aunque desde ambos lados entienden que existen chances de que las negociaciones puedan avanzar.

Gallardo, un nombre fuerte para la Celeste

La figura de Gallardo tiene un vínculo especial con el fútbol uruguayo. En Nacional cerró su carrera como futbolista e inició su camino como entrenador, por lo que conoce de cerca el ambiente del fútbol charrúa.

Tras dejar River como jugador en 2010, disputó su último año en el Bolso, donde se consagró campeón del Torneo Clausura y del Campeonato Uruguayo. Luego colgó los botines y pasó directamente al banco de suplentes del club.

En 2012, durante su única temporada como técnico de Nacional, volvió a ganar el Campeonato Uruguayo antes de decidir no renovar su contrato para continuar su formación como entrenador en Europa.

Después de dos años de preparación, llegó a River, donde construyó el ciclo más exitoso de la historia moderna del club.

El vínculo con Bielsa

La posible llegada de Gallardo también tiene un condimento particular por su relación futbolística con Marcelo Bielsa. El Loco fue uno de sus mentores y el último entrenador que lo convocó a la Selección Argentina en 2003.

Además, Bielsa lo llevó al Mundial 2002, por lo que una eventual sucesión tendría una fuerte carga simbólica: Gallardo podría ocupar el lugar de uno de los técnicos que marcó parte de su carrera como futbolista.

La salida de Bielsa, el paso previo

Más allá del interés concreto por Gallardo, en Uruguay todavía deben resolverse los términos de la salida de Bielsa, tras una eliminación que golpeó fuerte al seleccionado.

La Celeste quedó afuera en la fase de grupos de manera prematura e inesperada, un desenlace que profundizó los cuestionamientos y abrió la puerta a un nuevo ciclo.

Por ahora, el Muñeco aparece como uno de los principales candidatos, aunque el proceso recién comienza. Una vez que se concrete la desvinculación de Bielsa, la AUF avanzará con mayor firmeza en la búsqueda del próximo entrenador de Uruguay.