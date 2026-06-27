“No me toquen”, las últimas palabras de Ernestina Pais antes de morir tras ser arrollada por un tren

El país no sale de la conmoción por la muerte de la reconocida periodista que tenía 54 años. Alcanzó a decir unas palabras a quienes intentaron ayudarla tras el grave siniestro.

Hoy 08:05

La muerte de Ernestina pais caló hondo en el ambiente artístico y el país entero aún no puede entender cómo ocurrió el accidente que en horas de la tarde del viernes último acabó con la vida de una periodista que supo enfrentar duros momentos.

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Pais, conocida por haber trabajado nada más y nada menos con Jorge Guinzburg y haber sito notera en Caiga Quien Caiga (CQC), entre otros trabajos que la tuvieron como protagonista, murió casi en el acto, luego de ser arrollada por un tren.

La colisión provocó un tremendo ruido que fue percibido por muchos testigos de la tragedia. Varias personas se acercaron para auxiliar al conductor del auto que fue embestido por la formación. “Alcanzó a decir ´no me toquen ”, dijo un testigo. De manera inmediata llegaron los bomberos y la policía, aunque nada pudieron hacer para salvar a Pais. Este testimonio fue reproducido durante el programa del viernes a la noche de Polémica en el Bar, conducido por un dolido Mariano Iúdica.

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La carismática conductora conducía su automóvil Honda City negro y, al cruzar las vías, fue arrollada por una formación del Tren de la Costa.

La noticia de la muerte rápidamente causó profundo dolor y consternación y cientos de artistas las despiden con sentidos mensajes en las redes sociales.