Colapinto reconoció su error en la qualy de Austria: “Es una pena, porque el auto andaba bien”

El piloto argentino quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y admitió su responsabilidad en la maniobra que le impidió pelear por el pase a la Q3.

Hoy 14:55

Franco Colapinto se lamentó después de quedar 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde no pudo aprovechar su último intento en la Q2 para mejorar el tiempo y acercarse a la pelea por el ingreso a la Q3.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino había superado la Q1 y tenía una nueva oportunidad en la segunda tanda clasificatoria. Sin embargo, antes de encarar la curva 1 del Red Bull Ring, su Alpine se abrió apenas de la trayectoria ideal, salió con las cuatro ruedas fuera de la pista y la vuelta quedó abortada.

Te recomendamos: Franco Colapinto se quedó en la Q2 y largará 16° en el GP de Austria de Fórmula 1

Tras la sesión, Colapinto reconoció su responsabilidad por la maniobra y fue autocrítico con lo ocurrido.

“Es una pena, porque el auto andaba bien. Me equivoqué”, afirmó el oriundo de Pilar, que largará desde el 16° lugar en la carrera del domingo.

El argentino también destacó que el monoplaza había mostrado una evolución respecto de las prácticas libres y que existía margen para conseguir un mejor resultado.

“Podría haber sido mejor, porque el auto estaba más competitivo que en las pruebas”, señaló.

Sobre el momento puntual del despiste, Colapinto explicó: “Frené un poco fuerte y no sé si bloqueé atrás qué pasó”.

El fin de semana había comenzado con buenas sensaciones para el argentino, que sorprendió con un 8° puesto en la primera práctica. Sin embargo, luego el rendimiento fue decayendo: terminó 16° en la segunda tanda y 14° en el último entrenamiento.

Te recomendamos: Franco Colapinto volverá a conducir el Lotus E20 de Alpine en el Festival de la Velocidad de Goodwood

Ahora, el desafío estará puesto en la carrera del domingo en el Red Bull Ring, donde Colapinto intentará avanzar desde la 16ª posición y aprovechar cualquier oportunidad para recuperar terreno con el Alpine.