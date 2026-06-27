Ana Inés Maigua recibe 6 años de prisión por estafa en Siddharta Viajes

Ana Inés Maigua fue condenada a 6 años de prisión por su participación en estafas relacionadas con Siddharta Viajes, mientras su hermana enfrenta un juicio oral.

Hoy 16:12

La Justicia argentina ha condenado a Ana Inés Maigua a 6 años de prisión efectiva por su participación en la estafa vinculada a Siddharta Viajes. Esta condena se deriva de un juicio abreviado homologado por el juez Francisco Mascarello, tras el reconocimiento de responsabilidad penal por parte de Maigua.

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Después de la audiencia, se ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria N° 4 para cumplir la pena impuesta. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que el caso de su hermana, María Carlota Maigua, sea remitido a la Oficina Judicial para programar lo más pronto posible el juicio oral correspondiente.

La investigación fue impulsada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y se inició tras recibir denuncias de numerosos clientes que afirmaron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas al contratar viajes al exterior a través de Siddharta Viajes.

Las hermanas Maigua ofrecían paquetes turísticos a destinos como México, Dubái, Miami y Egipto, cobrando por adelantado y proporcionando documentación que supuestamente respaldaba las reservas, aunque los viajes nunca se concretaban.

Durante la investigación, la Fiscalía recopiló testimonios de proveedores turísticos, documentación secuestrada en diversos allanamientos, así como un informe contable que reveló que la agencia había recibido más de 979 millones de pesos. De esta cantidad, al menos 148 millones de pesos y más de 460 mil dólares correspondían a servicios que nunca se prestaron.

Además, se identificó que 320 millones de pesos fueron desviados a fines ajenos a la actividad turística. Entre las pruebas reunidas se incluyen cuadernos, fichas de clientes, pasaportes, recibos y material publicitario que fueron secuestrados durante los procedimientos realizados.

La Fiscalía argumentó que las acusadas actuaron con pleno conocimiento de que no cumplirían con los viajes prometidos, utilizando la estructura de la agencia para obtener un beneficio económico indebido en perjuicio de las víctimas afectadas.