Estudiantes participaron de una jornada comunitaria por el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas

Alumnos y docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participaron de una jornada de salud en el barrio La Católica.

Hoy 16:42

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participaron de una jornada de salud comunitaria desarrollada en el barrio La Católica.

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La actividad se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples y el playón deportivo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y fue organizada por el Centro Barrial Vientos de Libertad, espacio que trabaja en el acompañamiento y la prevención de los consumos problemáticos desde una perspectiva comunitaria.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar la problemática del consumo de sustancias, promover espacios de encuentro con la comunidad y fortalecer estrategias de prevención y cuidado a través de actividades participativas orientadas a la salud integral.

En ese marco, estudiantes de la Licenciatura en Sociología participaron junto a jóvenes que asisten al centro barrial en la planificación y desarrollo de una propuesta de cartografía social destinada a niñas y niños del barrio.

La actividad permitió que las infancias expresaran, mediante dibujos, recorridos y representaciones colectivas, las formas en que perciben, sienten y habitan su territorio, generando un espacio de reflexión sobre los vínculos comunitarios y las experiencias cotidianas que atraviesan el barrio.

La participación de los estudiantes forma parte de un proceso de intervención sociocomunitaria que la carrera de Sociología viene desarrollando en La Católica a través de la cátedra Tecnologías Sociales, promoviendo instancias de aprendizaje en territorio y fortaleciendo el compromiso de la universidad pública con las problemáticas sociales de la comunidad.

Desde la Facultad de Humanidades destacaron la importancia de este tipo de experiencias, que permiten articular la formación académica con acciones concretas de extensión y trabajo comunitario, contribuyendo a la construcción de espacios de inclusión, participación y promoción de derechos.

La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca fortalecer la cooperación para avanzar hacia sociedades más saludables y seguras, promoviendo políticas de prevención, acompañamiento y abordaje integral de los consumos problemáticos desde una perspectiva centrada en las personas y las comunidades.