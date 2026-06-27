La Justicia profundiza la investigación por la muerte de Ernestina Pais y ordena nuevas pericias al vehículo

La fiscal que lleva adelante la causa dispuso estudios sobre el automóvil de la periodista, un relevamiento del lugar del impacto y el análisis de las cámaras de seguridad.

Hoy 16:51

La investigación por la muerte de la periodista Ernestina Pais continúa avanzando con nuevas medidas dispuestas por la Justicia de San Isidro para esclarecer cómo ocurrió el trágico siniestro ferroviario que le costó la vida.

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La fiscal Paula Hertrig ordenó una pericia accidentológica sobre el automóvil que conducía la comunicadora, un Honda City modelo 2012, que permanece secuestrado en el playón de la Comisaría 2ª de San Isidro. El estudio estará a cargo de la Policía Bonaerense y buscará determinar si el vehículo presentaba algún desperfecto mecánico, como una posible falla en el sistema de frenos, entre otras hipótesis que forman parte de la investigación.

Además, la representante del Ministerio Público solicitó un relevamiento planimétrico y fotográfico del cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, donde ocurrió el impacto, con el objetivo de reconstruir con precisión la dinámica del hecho.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad también forman parte de la investigación. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, los registros muestran que Pais habría intentado atravesar el paso a nivel cuando la barrera ya se encontraba baja, instante en el que fue embestida por una formación del Tren de la Costa mientras circulaba en dirección a la avenida Del Libertador.

Los investigadores remarcaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan sostener la hipótesis de un suicidio, aunque aclararon que la causa continúa en plena etapa investigativa y que todas las actuaciones buscan determinar con exactitud qué ocurrió.

En paralelo, también se realizarán estudios toxicológicos sobre las muestras obtenidas durante la autopsia. Tanto esos análisis como la pericia mecánica sobre el vehículo dependerán de los turnos asignados por los organismos correspondientes, por lo que sus resultados podrían demorar algunos días.

Otro dato incorporado al expediente es que Ernestina Pais tenía la licencia de conducir revocada desde abril, luego de haberse negado a realizar un control de alcoholemia tras un choque ocurrido en el partido bonaerense de Vicente López. Sin embargo, los investigadores deberán determinar si ese antecedente tuvo alguna incidencia en el trágico episodio ocurrido este viernes.