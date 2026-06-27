Mr. Gay Santiago del Estero 2026: la diversidad y el entretenimiento se dan cita este sábado

El certamen provincial se desarrolla en Adatise con participantes, shows en vivo, moda, gastronomía y actividades inclusivas abiertas al público.

Hoy 16:15

Este sábado, Santiago del Estero será sede de Mr. Gay 2026, el certamen que celebra la diversidad y la integración de la comunidad LGBT+. El evento se lleva a cabo en Adatise a partir de las 17, reuniendo participantes, artistas, emprendedores y público en general en una propuesta que combina competencia, feria, música en vivo, moda y gastronomía.

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Durante la jornada, se elegirá al nuevo representante provincial, quien competirá por premios en efectivo y podrá participar de los sorteos y regalos que preparó la organización. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de visibilidad, encuentro e inclusión para la comunidad LGBT+ y para todos los interesados en sumarse a esta celebración de cultura y diversidad.

La entrada es abierta al público y la invitación permanece vigente para quienes quieran disfrutar de la propuesta, recorrer los stands, asistir a los shows y formar parte de una experiencia que combina entretenimiento, moda y compromiso social en un mismo escenario.