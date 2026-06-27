Encontraron a una bebé gateando sola en la calle: su madre fue detenida por abandono

Brasil. Una niña de aproximadamente un año fue hallada en plena calle mientras su madre asistía a una fiesta. La menor permanece bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil.
Una impactante escena se registró en el barrio Barramares, en la localidad brasileña de Vila Velha, cuando una bebé de alrededor de un año fue encontrada gateando sola por la calle en plena madrugada. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad, mostrando a la niña, vestida únicamente con un pañal, desplazándose por la vereda sin ningún adulto cerca.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Una vecina fue la primera en percatarse de la situación y llamó a la Policía. Inicialmente pensó que se trataba de un perro, pero al acercarse descubrió que era una bebé. “La recogí en medio de la calle junto a un repartidor y la entregamos a la policía”, relató según el portal Sim Noticias.
Tras el rescate, las autoridades inspeccionaron las calles cercanas y las viviendas vecinas en busca de responsables, sin éxito. Finalmente, los Servicios de Protección Infantil se hicieron cargo de la niña y la trasladaron a un centro de acogida institucional, donde permanece bajo resguardo. Afortunadamente, la bebé no presentó signos de violencia ni lesiones físicas.
Horas después, la madre, de 34 años, se presentó ante la policía y admitió que había dejado a la menor al cuidado de su hijo de 15 años mientras asistía a una fiesta con una amiga cerca de la medianoche. Al regresar, notó que la niña ya no estaba en la casa.
La mujer quedó detenida en flagrancia por abandono de persona y fue trasladada a la cárcel de mujeres de Cariacica. Según la policía, la bebé habría recorrido al menos dos cuadras antes de ser encontrada.
Los Servicios de Protección Infantil informaron que la niña seguirá bajo custodia mientras la Justicia define quién será responsable de su cuidado, garantizando su seguridad y bienestar. “La niña no lloró en ningún momento. No presentaba lesiones aparentes ni señales de violencia. Fue trasladada a un hogar de acogida para recibir todos los cuidados necesarios”, señalaron las autoridades.